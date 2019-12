Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 10 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23 DICEMBREORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAAPRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA A1NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; RIAPERTE TUTTE LE CORSIE DI MARCIA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E APPIA; PIÙ AVANTI, CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E A24TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA. INCIDENTE ANCHE SULL’APPIA, CON CODE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTI TROVIAMO CODE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI NEI PRESSI DI BORGO FAITI E SULLA CASILINA IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI CASSINO, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO ...

