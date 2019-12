Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 08 | 45

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23 DICEMBREORE 8.35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE: PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, CHIUSA LA VIA APPIA, IN NETRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO. NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSE, A SEGUITO DI FRANE, LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL CONFINE CON L’ABRUZZO, E LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO. CI SPOSTIAMO NEL REATINO, SEMPRE A SEGUITO DI UNA FRANA, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN PROVINCIA DI VITERBO, INVECE, SULLA 151 ORTANA AL MOMENTO SI ...

