Via libera della Camera alla manovra 2020 | scongiurato l’aumento dell’Iva

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Con 334 sì, 232 no e quattro astenuti laha votato, senza modifiche, la fiducia al testolegge di Bilancio. Il provvedimento, che aveva già ottenuto la fiducia al Senato, era stato licenziato lo scorso sabato dcommissione Bilancio di Montecitorio. Il governo aveva poi chiesto, senza modificarlo, la fiducia. Una decisione necessaria a chiudere i lavori evitando così lo spettro dell’esercizio provvisorio, ma generando moltissime proteste fra le fila delle opposizioni. Il disegno di legge (Ddl) originale era stato approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei ministri (Cdm) “salvo intese”. Il viadefinitivo è atteso per stasera, dopo che si saranno espletate le procedure di esamenota di variazione al Bilancio e la discussione degli ordini del giorno. Perché il testo era blindato? Le lamentele si sono ...

