Via libera definitivo alla legge di Bilancio Alla Camera passa la fiducia alla Manovra

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’Aula dellaha dato il viadi2020. Lata, poco dopo le 17 di oggi, con 334 sì e 232 no. La, tra le principali misure, ha evitato l’aumento dell’Iva, ha prodotto il taglio del cuneo fiscale e introdotto azioni per la lotta all’evasione. In arrivo anche incentivi all’uso delle carte di credito e lo stop al superticket. E poi plastic tax e sugar tax. Il blocco dell’aumento dell’Iva è costato 23 miliardi di euro. Il valore complessivo dellaè invece di 32 miliardi. Il mancato disinnesco dell’aumento dell’Iva sarebbe pesato per circa 541 euro all’anno sui budget familiari. Per il cuneo fiscale sono stati stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 per il 2021: entra in vigore a luglio 2020 e si tradurrà in circa 50 euro in più nelle buste paga dei lavoratori al ...

