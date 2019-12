Vespa | Sbagliai a dimettermi da direttore del Tg1 Il contratto di Berlusconi? Lo

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Commisi l’errore di, o comunque disenza condizione. Avrei potuto ottenere il mondo”. Brunosi racconta a La mia passione e torna con la mente all’avventura comedel Tg1.Il giornalista aquilano salì in sella nell’estate del 1990, mentre l’addio avvenne in modo turbolento nel febbraio del 1993. “Vuoi che quando i moderati della Dc perdono le elezioni, gli altri non si scoprano improvvisamente progressisti? Tutto il mondo è paese”, commenta sarcastico. “Non chiesi niente e mi fu ridotto addirittura lo stipendio. Rimasi un anno senza lavorare”. Quindi ricorda uno degli episodi più amari: “Fui l’unico testimone nel giorno degli attentati del 1993 a Roma. Chiamai il mio, Albino Longhi, gli chiesi ‘posso fare un servizio?’. Mi rispose: ‘Sì, a patto che non si veda la tua faccia’. Questo era il clima”.: "...

