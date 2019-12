Verona | rapina in sala slot finisce nel sangue | ucciso a sprangate il proprietario per

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il titolare di unagiochi di Legnago, in provincia di, è statoda un ladro che, dopo averlo colpito alla testa lasciandolo in una pozza di, è fuggito via con un bottino di tremila euro. Indagini in corso per rintracciare il malvivente e ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

