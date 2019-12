Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019), 23 dic. - (Adnkronos) -ti oggi dal Presidente della Società Italiana degli Autori e Editori, Giulio Rapetti Mogol, a Palazzo Franchetti-Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, a, gli assegni circolari per le librerie, lee i bookshop che hanno subito gravi da

TgrVeneto : Quasi 214 mila euro raccolti dalla SIAE per le biblioteche e librerie danneggiate dall'acqua alta a Venezia. A cons… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Venezia, #Siae consegna 213mila euro di raccolta fondi per danni acqua alta a biblioteche - Adnkronos : Venezia, #Siae consegna 213mila euro di raccolta fondi per danni acqua alta a biblioteche -