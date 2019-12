Vanessa Gravina | Il paradiso delle signore | “Sarà un Natale di battaglia”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilanticipazioni,su Adelaide: “battagliato” Oggi, Ilnon è andato in onda. A causa della pausafestività natalizie, infatti la seguitissima soap di Rai 1 ritornerà lunedì 30 dicembre. Nella frattempo sulle pagine di TeleSette,ha dichiarato qualche anticipazione su quello che succederà. Al settimanale infatti l’attrice che interpreta il ruolo della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha svelato: “Ildi Adelaide sarà molto battagliato e pieno di colpi di scena, la famiglia Guarnieri è sempre in lotta e tra lei e Umberto ci sarà un grosso “patatrac” L’attrice non svelato altro ma sappiamo che il suo personaggio è innamorato di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) mentre quest’ultimo, per interessi economici, sta tentando di sedurre Flavia, ...

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, l'attrice Vanessa Gravina ha comunicato che sarà assente nei prossimi mesi - RaiPremium : Alle 24,00 la replica de 'IL PARADISO DELLE SIGNORE DAILY 2' pt. 46-50, con Alessandro Tersigni, Alice Torrian, Rob… - venti4ore : Omaggio a L’infinito di Leopardi con “Alla Luna” il 31 Agosto al Tempio di Marasà Vanessa Gravina e Giorgio Lupano… -