Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 23 dicembre 2019)criticadopo l’attacco a Piero Chiambrettiinsorge e tira le orecchie a. La Valeriona Nazionale ha aperto bocca sulla recente polemica scoppiata durante la puntata di #cr4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, trasmessa su Rete 4 due mercoledì fa. L’influencer friulana ha ingaggiato una feroce discussione con l’opinionista Antonella Elia. Passati alcuni giorni, in tanti hanno rivelato la loro sul battibecco esi aggiunge al folto gruppo. Per via dei duri termini usati nel programma (poco consoni per una prima serata), il presentatore ha porto le personali scuse a causa dei toni troppo accesi usati durante il dibattito. Tuttavia,si è tolta comunque alcuni sassolini dalle scarpe perché Chiambretti non ha chiesto scusa a lei, bensì ai telespettatori. Per esprimere sdegno è ricorsa alle Instagram Stories. ...

KontroKulturaa : Valeria Marini ammutolisce Taylor Mega: “Anziché criticare ringrazia” - - s0berdemi : RT @see_lallero: Il meglio di Valeria Marini nel ruolo dello Spirito della Fonte in Sorellina e il principe del sogno (Canale 5 - 1996) 'S… - leviticca : RT @see_lallero: Il meglio di Valeria Marini nel ruolo dello Spirito della Fonte in Sorellina e il principe del sogno (Canale 5 - 1996) 'S… -