Valentina Bisti è tornata a Unomattina Poletti | “Sparirai di nuovo?”

(Di lunedì 23 dicembre 2019)torna alla conduzione di. Roberto: “Sparirai ancora?” Come aveva annunciato più di una settimana fa,oggi èalla conduzione di, dopo 6 puntate nelle quali è stata sostituita dalla collega del TG1 Barbara Capponi, essendo impegnata con incarichi di lavoro all’estero. Dunque dopo una settimana durante la quale Robertoè stato affiancato, appunto, da Barbara Capponi, oggia condurre, dove ha iniziato la diretta… ballando! “Perchè balli?” le ha infatti chiesto, ricevendo da lei la risposta: “Perchè sono contenta di essere di nuovo qui!”. “Lo farai ancora questo gioco di sparire?” le ha poi chiesto Roberto. Roberto, gag con. Lei: “Rimarrò fino alla fine di ...

