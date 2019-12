Uscite videogiochi PC, Xbox One e Nintendo Switch dal 23 al 29 Dicembre 2019 (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il 2019 sta volgendo al termine ma nonostante ciò non mancano le nuove Uscite videoludiche di fine anno, naturalmente non ci riferiamo a titoli tripla-A ma a Indie che comunque meritano la vostra attenzione. Tra i giochi riportati a seguire non possiamo fare a meno di menzionare Warhammer Quest 2: The End Times su Switch, che probabilmente è il più noto tra i tanti. A seguire vi riportiamo la lista completa comprensiva di giorno, titolo e piattaforme. Lunedì 23 Dicembre Regions Of Ruin SwitchMushroom Quest SwitchClumsy Rush SwitchWarhammer Quest 2: The End Times SwitchDreamBall SwitchDemon’s Tilt SwitchRush Rally 3 SwitchCrazy Zen Mini Golf SwitchDown To Hell SwitchPrincess Maker Go!Go! Princess Switch, PCSacred Stones SwitchRegions Of Ruin SwitchCard Princess PCSnowBall FPS PCHistory Racers 2 PCGala ...

