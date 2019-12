Uscita a gennaio del Samsung Galaxy Note 10 Lite | bagaglio tecnico e prezzo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ormai non aspettiamo che l'evento di presentazione del10, dispositivo di cui erano trapelati solo pochi giorni fa i render 3D ufficiosi, e sul quale sono emerse oggi nuove indiscrezioni. Stando a quanto riportato da 'winfuture.de', il telefono sarà equipaggiato lato software con Android 10 e One UI 2.0 (praticamente il meglio che si possa auspicare in questo periodo) ed avrà dimensioni di 163,7x76,1x8,7mm, distribuite in un peso di 198 gr. Lo schermo corrisponderà ad un Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ a 398ppi (presente anche il supporto HDR) ed al di sotto il lettore di impronte digitali integrato. Il pannello presenterà anche un foro centrale per l'alloggio della fotocamera frontale da 32MP. Il10sarà spinto dal processore Exynos 9810, 6GB di RAM e storage da 128GB (espandibile tramite microSD fino a 512GB). ...

OptiMagazine : Uscita a gennaio del #SamsungGalaxyNote10Lite: bagaglio tecnico e prezzo - internewsit : Politano in uscita, due opzioni. Tre nomi a centrocampo per gennaio - Sky - - SpettacoliNEWS : thomas_officialpage annuncia il suo nuovo album “Imperfetto” in uscita il 24 gennaio. “Imperfetto” conterrà il bra… -