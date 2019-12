Uomini e Donne chiude da oggi | il perché della decisione di Mediaset

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Come ogni anno, durante il periodo festivo il dating show più amatotelevisione italianai battenti. “”, infatti, tornerà sul piccolo schermo da martedì 7 gennaio. Quest’anno è andato in ferie venerdì 20 dicembre, lasciando il pubblico con parecchi interrogativi in sospeso. Parliamo sia del trono over, sia di quello classico: ecco come li abbiamo lasciati! Trono over L’ultima puntata ci ha lasciato l’amaro in bocca: Juan Luis ha abbandonato il programma a seguito delle accuse da parte di Armando Incarnato. Il cavaliere è stato accusato di essere entrato in contatto con la sorella di Armando, ma ha negato. L’unico problema è che ci sono delle chat a supporto di Armando… Gemma è arrivata a stare così male da arrivare a piangere sulla spalla di Tina Cipollari. Trono classico Giulio è ancora indeciso: Giovanna o ...

Leggi la notizia su velvetgossip

