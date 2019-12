Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In seguito al maltempo che ha colpito nei giorni scorsi diversi Comuni delledi Avellino, Salerno, Caserta e Benevento, provocando danni ai cittadini eimprese del territorio,ha varato diversi interventi di sostegno a favore delle comunità. Tra le iniziative predisposte,mette a disposizione una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zonedal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dagli eventi atmosferici. La Banca mette inoltre a disposizione un “Prestito Sostegno” con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che hanno subìto danni a causa del maltempo e il “Pacchetto nuovo credito ...

anteprima24 : ** #UniCredit: 'Sostegno alle #Province colpite dal #Maltempo' ** - fisac_cgil : Laura Specchio (PD): Sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori di Unicredit. - - olegnailem : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Good: tramite i fondi raccolti con #CartaEtica, #UniCredit ha contribuito alla realizzazione di un nuovo punto… -