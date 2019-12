Unicredit, moratoria di 12 mesi sui mutui erogati alle Pmi danneggiate dal maltempo in Campania (Di lunedì 23 dicembre 2019) In seguito al maltempo che ha colpito nei giorni scorsi diversi Comuni delle province di Avellino, Salerno, Caserta e Benevento, provocando danni ai cittadini e alle imprese del territorio, Unicredit ha varato diversi interventi di sostegno a favore delle comunità colpite. Tra le iniziative predisposte, Unicredit mette a disposizione una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone colpite dal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dagli eventi atmosferici. La Banca mette inoltre a disposizione un “Prestito Sostegno” con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che hanno subìto danni a causa del maltempo e il “Pacchetto nuovo credito alle imprese”, con linea di finanziamenti ...

