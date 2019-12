Unicef Benevento | successo per la giornata di sport e solidarietà

Leggi la notizia su anteprima24

Grandeper la manifestazione "Muoviti a ritmo di" organizzata dalla palestra "Forum Gym" per l'. Gli atleti della palestra beneventana sono scesi in campo a favore dellapartecipando ad una raccolta fondi in favore dei progetti. E' stata una vera e propria maratona di fitness, quella svoltasi sabato scorso, che ha avuto inizio la mattina con il corso di Superjamp a cura di Mariagrazia Ricciardi. Nel pomeriggio si sono svolti i corsi di Fat Burning, di Spinning e Pilates tenuti da Laura Rutti, Antonella Visconti, Alessio Nardone e Grabriella De Cecio. A concludere l'evento è stata la lezione di Funzionale tenuta da Nadia Ricciardi e il corso di Cross Conditioning sotto la guida di Dario Bufardeci. Il Comitatodiringrazia per l'ottima riuscita della manifestazione Daniele

