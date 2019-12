Un’altra vittoria sotto l’albero della Miwa Eenergia | due punti e primato solitario

Leggi la notizia su anteprima24

Benevento –doveva essere eè stata per laEnergia che senza troppi affanni si sbarazza di Portici con un 87-54 che non racconta neanche tutta la differenza tra i due roster.in campo senza Taylor Garcia, volato a Cuba per le feste e con Luciano Rusciano a mezzo servizio ma subito protagonista nel primo quarto, con Moccia e Requena bravi a chiarire dall'inizio il leitmotiv del match. Prima frazione chiusa 26:8 per gli uomini di Annecchiarico, con gli ospiti bravi a farnel minuto finale e a dare al punteggio una dimensione quantomeno più accettabile. Secondo quarto molto più combattuto, con lain campo a lungo senza i titolarissimi e con un Portici mai domo, che ritorna a quote accettabili di risultato grazie alle triple di Piccolo e le invenzioni in entrata di Minieri. Al riposo le due compagini ...

