Una Vita | anticipazioni 2020 | TELMO lascia gli abiti sacerdotali?

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una nuova svolta animerà le puntate di Unain onda nei primi mesi del: scosso dall’imminente matrimonio tra Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Samuel Alday (Juan Gareda), che verrà celebrato entro dieci giorni, PadreMartinez (Dani Tatay) mediterà dire il sacerdozio al fine di salvare la donna che ama dalle mani del suo aguzzino. Come spesso capita nella telenovela, questo passaggio della trama farà nascere diversi colpi di scena… Una, trame:non vuole che Lucia sposi Samuel Se si dà uno sguardo allesi scopre che tutto avrà inizio quando Lucia, rifiutata dadopo un bacio scambiato con lui, deciderà di voltare pagina ed accetterà di sposare Samuel, a patto che quest’ultimo – una volta che saranno diventati marito e moglie – acconsenta are per sempre calle Acacias. Visto che sarà disposto a tutto ...

CarloCalenda : Certo che esiste. Se la magistratura non è in grado di processarti in tempi umani. 815 giorni per un appello e 10 a… - CarloCalenda : Si lo sono. Purtroppo. Ma considero la religione una parte fondamentale e positiva della vita di molti uomini. Sono… - chetempochefa : 'Questo documentario è una testimonianza di una grande famiglia, di grandi amici che si vogliono bene e che attrave… -