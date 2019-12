Un Posto al Sole | anticipazioni | per Natale un episodio speciale e un «nuovo volto» per

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il cast di UnalAnche a Unalè arrivato il. Nel corso degli episodi in onda in questa settimana l’atmosfera di festa avvolgerà l’ormai celebre Palazzo Palladini, in particolare la puntata in onda il 25 dicembre regalerà una trama magica e uningresso nel cast. L’appuntamento dal risfantastico vedrà Bianca e Jimmy scoprire attraverso un sogno molto particolare il vero senso del. Il personaggio di Jimmy presenterà però un’importante novità. Nella puntata di, infatti, il piccolo protagonista non avrà più ildi Carlo Coppola ma quello di Gennaro De Simone, il giovanissimo attore già visto nel talent show Piccoli Giganti. Di seguito ledegli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, come di consueto alle 20.35 su Rai3. Unalpuntata 5401 – Lunedì 23 dicembre ...

