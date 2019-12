Un posto al sole anticipazioni | ALEX | periodo di stabilità?

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Chiusa la storyline del tentato omicidio di Aldo Leone (Luca Capuano), a Unall’attenzione si concentra ora verso altre vicende e ciò sarà ancora più netto con l’arrivo delle puntate in onda nel 2020. Ci sono infatti molte trame che ora ci interesserà seguire e chissà che qualcuna di esse non introduca novità sorprendenti. Occhio dunque al cattivo rapporto tra la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) e la sua stranissima maestra, all’arrivo a Napoli della donna con cui Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) ha avuto un’avventura mentre era all’estero, al non facile ménage sentimentale tra Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) e soprattutto attenzione alla storia di Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone), che davvero terrà banco più che mai nei prossimi mesi. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

