Un Posto Al Sole anticipazioni 24 dicembre | il gesto di Roberto spiazza Serena

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nuovo appuntamento con legiornaliere di UnAl, che sono sempre pronte a garantire ai fan nuove emozioni. La puntata che andrà in onda su Rai 3 martedì 24è la numero 5402. Al Palazzo Paladini saranno tutti eccitati per la Vigilia di Natale, ma i problemi in casa Poggi persisteranno. Anche Silvia sarà impegnata a sistemare una faccenda che riguarda Teresa e Otello. La vicenda di Diego assumerà nuove sfumature più limpide, mentre Raffaele farà un bilancio della sua vita.UnAl, trama del 24: Angela sta male Al Palazzo Palladini saranno impegnati a preparare la tradizionale cena della Vigilia di Natale. Angela si sentirà poco bene e sarà costretta a dover fare i conti con se stessa. In più, le toccherà affrontare anche gli imprevisti che riguardano il lavoro. Silvia, invece, dovrà trovare una soluzione per risolvere la ...

