Un ex giallorosso nella storia recente della Serie A | “Lui meglio di Ronaldo”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nessuno come lui negli ultimi dieci anni diA. In cima alla classifica degli attaccanti con la media-gol più alta dal 2010 ad oggi c’è Cheick Diabatè, che ha vestito la maglia giallorossa nell’unica stagione finora giocata dal club sannita nel campionato di massima. Il maliano, come riferiscono i dati Opta riportati dal sito gianlucadimarzio.com, vanta una media gol inA pari a 0.73 per match (un gol ogni 83 minuti), superiore a quelle dei vari Cristiano Ronaldo (0.69), Ibrahimovic (0.69), Lukaku (0.71) e Cavani (0.71). Diabaté – oggi in forza all’Esteghal, squadra iraniana resa famosa dalle recenti vicissutidini legate ad Andrea Stramaccioni – esordì con la magliaStrega in casa contro il Crotone alla venticinquesima giornata, entrando in campo al 78′ e firmando il gol vittoria nel ...

