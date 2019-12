“Umiliata”. UeD, Nicole Mazzocato contro Fabio Colloricchio: viene fuori tutto (Di lunedì 23 dicembre 2019) Rimasti nei cuori dei fan di Uomine e Donne Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, tornano a far parlare di loro. I due, qualche mese fa, dopo che è naufragata la loro relazione che durava dal 2015, hanno avuto parecchi attriti, tanto che l’ex corteggiatrice ha querelato l’ex tronista (durante l’Isola dei Famosi spagnola Fabio ha rilasciato dichiarazioni relative al rapporto intimo avuto con Nicole tutt’altro che edificanti). Erano volate parole grosse e adesso arriva la resa dei conti. Giovedì 26 dicembre 2019, in prima serata su Real Time, andrà in onda un’intervista doppia, in cui si vedrà Colloricchio chiedere scusa all’ex compagna.Nicole è tornata sul suo cammino nel programma di Maria De Filippi, definendolo “indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per cui il lieto fine è stato molto bello”. “Tante concorrenti – ha aggiunto – che come te vogliono conquistare ...

