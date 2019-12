Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 18 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 26 dicembre in studio Giuliano Ferrigno per le concessioni autostradali serve equilibrio tra rimunerazione del capitale tutela degli interessi pubblici e dei consumatori raccomandazione viene da una relazione della Corte dei Conti che chiede anche di fare presto nelle procedure di gara delle convenzioni scadute superare le inefficienze riscontrate quali irrazionalità di ambiti delle tratte di modelli tariffari di Monte clausole contrattuali particolarmente vantaggiose per le parti private investimenti in diminuzione un sottodimensionati con possibili extraprofitti lunghezza delle procedure dopo la scadenza delle vecchie convenzioni la cronaca il titolare di una sala giochi vicino Verona è stato ucciso in una rapina compiuta La scorsa notte nel suo locale il sessantenne è stato aggredito da un uomo a volto coperto e armato di ...

