Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 15 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio è stata ritrovata in Danimarca la bimba rapita il 20 dicembre scorso a Milano dal padre una vicenda con torta iniziata tre anni fa quando è stata rapida sempre dal padre è condotta in Siria da allora il padre per almeno due volte aveva promesso di riportarla in Italia senza però farlo fin quando a novembre dopo che era stato rintracciato a Damasco era partito veramente la volta di Milano passando da Beirut e Francoforte la madre era riuscita così a riabbracciare la figlia lo scorso 29 novembre e poi tre settimane dopo il nuovo rapimento è durato poco questa volta grazie agli uomini della squadra mobile di Milano da quelli dello Ship della polizia la bimba si trova insicurezza in unadella polizia Danese a Milano il processo a Mario cappato per il suicidio assistito di dj fabo il ...

pompeii_sites : La mostra 'Gli Arredi della Casa di Giuio Polibio'. 70 oggetti raccontano le ultime ore di un'agiata famiglia. Sta… - OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… -