Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 14 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)dailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio l’ONU ha lanciato un allarme per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Libia compreso l’impatto del conflitto sui civili l’alto commissariato per i diritti umani ha documentato quest’anno almeno 284 morti civili e 363 feriti Per quanto riguarda I migranti oltre 8600 persone sono state intercettate Dai libici e riportato indietro in un paese che ovviamente non può essere considerato nessun modo Come porto sicuro per lo sbarco dicono le nazioni unite intanto l’Unione Europea raccomanda la comunità internazionale di rispettare l’embargo sulle armi facendo appello alle parti affinché lo scontro cessi e riparta il dialogo politicoalmeno tre cittadini non siriani sono stati uccisi nell’area di Damasco in un attacco aereo ...

pompeii_sites : La mostra 'Gli Arredi della Casa di Giuio Polibio'. 70 oggetti raccontano le ultime ore di un'agiata famiglia. Sta… - OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… -