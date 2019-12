Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 11 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura si torna sulla Popolare di Bari la banca d’Italia ha sempre svolto il proprio compito rispettando le regole ha sempre collaborato e continuerà a farlo ed è pronto a fornire come sempre tutte le informazioni disponibili così come pronto a rendere conto del proprio operato nelle sedi istituzionali lo ha detto il governatore di bankitalia Ignazio Visco intervenuto sul Corriere della Sera sul caso della Popolare di Bari che il commissariamento È stato disposto quando le perdite hanno ridotti livelli di capitale al di sotto dei minimi stabiliti dalle regole prudenziali e Governo ha posto la fiducia alla manovra all’esame della camera prima il voto per la fiducia e poi sulla manovra da 32 miliardi scontro sulle concessioni autostradali per noi questa è una battaglia di civiltà ...

