Ultime Notizie Roma del 23-12-2019 ore 08 | 10

(Di lunedì 23 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio due ragazze di 16 anni Camillagnoli e Gaia avrò un Freeman sono morte dopo essere stato investito in Corso Francia auna strada a scorrimento veloce all’altezza di via Flaminia alla guida dell’auto che ha investito il figlio del regista Paolo genovese Pietro 20 anni che sarebbe risultato positivo gli esami alcolemici e tossicologici il PM Indaga per omicidio stradale incerta la dinamica dell’incidente il governo ha posto la fiducia alla manovra all’esame della camera Oggi prima il voto per la fiducia per sulla manovra da 32 miliardi scontro sulle concessioni autostradali per noi dice Di Maio Questa è una battaglia di civiltà perché serve giustizia per le vittime del Ponte Morandi contestata la norma che prevede la gestione di ananas in caso di revoca decadenza o risoluzione ...

