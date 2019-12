Ucciso in rapina | malvivente lo assale e scappa con 3mila euro

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Natale di sangue e con purtroppo una vittima: un uomoindopo un assalto perpetrato senza pietà da un. Il titolarein unanel suo locale. È quanto accaduto a Legnago, in provincia di Verona, con un solo malintenzionato che ha assaltato una sala giochi del posto. L’esercizio è il … L'articoloinloconè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Verona, rapina in una sala slot: ucciso a bastonate il proprietario - MediasetTgcom24 : Rapina in sala slot nel Veronese, ucciso il titolare #legnago - TgrVeneto : Il titolare di una sala slot colpito a morte da banditi in azione con spranghe e passamontagna. Il colpo a Legnago,… -