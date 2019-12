TV8 | in arrivo il giorno di Natale 2019 lo speciale UP! XMAS – Disco di Natale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un'idea alternativa per il post pranzo natalizio (sempre che riusciate a finire in orario). Andrà infatti in onda il prossimo 25 di dicembre su TV8 UP!di, concerto evento a tema condotto dalla coppia inedita formata da Pupo e Lodovica Comello.Il concerto (registrato proprio pochi giorni fa) vedrà salire sul palco un cast che farà felici soprattutto i fan più giovani della rete: ad esibirsi troveremo infatti nomi del calibro di Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso, Boro Boro. Ciliegina sulla torta Max Brigante che infiammerà il palco con il suo celebre dj set “Mamacita”.TV8: inildiloUP!dipubblicato su TVBlog.it 23 dicembre15:46.

