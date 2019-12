Tutto quello che viene detto nel confessionale della chiesa poche ore dopo lo sa tutto il

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una storia incredibile accaduta a Nardò dove accadeva che ogni segreto rivelato nel, qualche ora, lo sapevail paese. Per capire cosa stesse accadendo, i fedeli hanno pensato di raccontare neluna storia assurda e, anche quella,un po’ la conoscevail paese. Allora non hanno avuto più dubbi: nelc’erano delle microspie. Questa vicenda è accaduta a Nardò nelladi San Domenico. A quel punto, per scoprire chi fosse l’autore di tale iniziativa assolutamente riprovevole, sono stati chiamati i carabinieri che hanno scoperto che le cimici inerano diverse: una vicino alla raccolta delle offerte, un’altra dietro un mobile. La polizia ha così indagato sull’autore o sugli autori di questa iniziativa che assicurava di conoscere tutti i segreti dei fedeli. D’altronde la velocità con cui si ...

juventusfc : #InNumbers ?? Tutto quello che c'è da sapere sulla #SupercoppaItaliana! #FORZAJUVE - chetempochefa : 'Questo documentario è una testimonianza di una grande famiglia, di grandi amici che si vogliono bene e che attrave… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Video, interviste esclusive, statistiche: tutto quello che c'è da sapere su #InterGenoa nel… -