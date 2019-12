Trump rimane il favorito per la Casa Bianca

Ecco il cane che ha stanato Al Baghdadi rimanendo ferito - Trump gli rende gli onori : Il cane che ha stanato il leader dell'Isis Al Baghdadi prima che questi si facesse saltare in aria in un tunnel in cui si era rifugiato con i fedelissimi in Siria è un esemplare di pastore lega addestrato appositamente dalle forze speciali statunitensi. La sua foto pubblicata dal Presidente Trump che lo ha elogiato online.Continua a leggere