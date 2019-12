Tragedia di Corso Francia | il pm dispone l’autopsia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il pm titolare del fascicolo, Roberto Felici, ha deciso di affidare l’incarico per effettuaresui corpi di Camilla e Gaia, le due minorenni morte la notte tra sabato e domenica perché travolte da una auto mentre attraversavano. Nel medesimo fascicolo è indagato per omicidio stradale Pietro Genovese, che era al volante dell’auto. La legge, tutto sommato recente, sull’omicidio stradale punisce chi uccide per colpa con pene dai 2 ai 7 anni che però arrivano al limite di 8/12 quanto l’autore del reato è considerato in stato di ebbrezza o si dimostra che abbia usato stupefacenti. Il giovane Genovese, figlio del regista Paolo, è risultato positivo ai test anche se gli ulteriori accertamenti valuteranno se davvero, come sembra, le ragazze abbiano attraversato con il semaforo verde per le auto e gli effettivi livelli di alcol e sostanze ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Rosalbauscidda1 : RT @virginiaraggi: Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle famig… -