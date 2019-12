Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) chiusa per INCIDENTE VIA DEI MONTI TIBURTINI all’ALTEZZA della VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST: CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL tratto urbano della a24. proprio sul percorso urbano della a24-teramo CI SONO CODE per un incidente in uscita dalla città, FRA la tang.est e portonaccio; ci sono rallentamenti per i curiosi anche in direzione opposta da viale togliatti verso la tang.est ripercussioni per la circolazione sulla stessa tang.est: per le difficoltà di immisione sulla a24 ci sono lunghe code da viale castrense verso lo stadio olimpico, e da via dei monti tiburtini verso san giovanni. LUNGHE CODE anche SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNi. nel quartiere trieste, per lavori urgenti di potatura, sono chiusi temporaneamente Corso Trieste, fra Piazza Istria e Via Spalato in direzione di Piazza Annibaliano, e ...

riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - AlvisiConci : RT @riotta: Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o vandalizzata è… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-12-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -