Traffico Roma del 23-12-2019 ore 12 | 30

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREIZIONI INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI ALSU VIA MONTI TIBURTINI ALTEZZA VIA DEI DURANTINI FILE SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINAE SVICNOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI i SUL RACCORDO ANULARERALLENTATO E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESERNA TRA LAFIUMICINO E LO SVINCOLO A24 E IN CARREGGIATA INTERNA CASSI VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVICOLO A24 SULL’APPIA SI STA IN CODA PER LAVORI DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE VERSO IL CENTRO PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: SONIA CERQUETANI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

