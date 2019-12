Traffico Roma del 23-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) NON MOLTO ILSULLE STRADE DI, BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA TRANINA E APPIA FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI VERSOCENTRO CODE CHE RITROVIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PERE LAVORI SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE VERSO IL CENTRO PROSEGUONO I LAVORI SULLA TANGENZIALE EST, SULLE CIRCONVALLAZIONI NOMENTANA E TIBURTINA, IN FASCIA ORARIA 10.00/16.00. I LAVORI COMPORTANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR. . PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: SONIA CERQUETANI In collaborazione con Luce Verde ...

riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRadio: ????? #Treni Linea Napoli - Roma via Cassino: traffico SOSPESO dalle ore 18:15 di ieri sera per danni causati dal maltemp… - LuceverdeRadio : ????? #Treni Linea Napoli - Roma via Cassino: traffico SOSPESO dalle ore 18:15 di ieri sera per danni causati dal mal… -