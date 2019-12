Totti | al via la nuova carriera da procuratore

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Francescosta per iniziare lada: l’ex capitano giallorosso ha fondato la Ct Number Ten 10 Francescoè pronto ad iniziare lacomesportivo. Dopo aver lasciato la Roma circa 6 mesi fa, il Pupone è pronto a dare il via ad unafase della sua vita lavorativa.ha costituito, infatti, nelle ultime settimane la Ct Number Ten 10, una società che si occuperà di procure dei calciatori. Lo storico capitano della Roma diventerà quindi un agente. Come riporta Tuttosportgià preso contatti con Zauri e Gattuso, allenatori di Pescara e Napoli, oltre che con la Stellar Group di David Manasseh e Jonathan Barnett. Leggi su Calcionews24.com

