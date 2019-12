Torino | preso il pirata che aveva investito il rider di Glovo | è un pregiudicato senza

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si tratta di un quarantottenne con precedenti per reati di droga e contro la persona,patente perché già revocatagli tempo fa. Lo scorso 19 dicembre, alla guida di una Lancia Y di colore scuroinvesto un “Glover” in bicicletta,poi prestare soccorso.I l ragazzo travolto è tuttora in coma.

marcuspascal1 : RT @rep_torino: Torino, preso il pirata che aveva investito il rider [aggiornamento delle 18:42] - ladyrosmarino : RT @rep_torino: Torino, preso il pirata che aveva investito il rider [aggiornamento delle 18:42] - rep_torino : Torino, preso il pirata che aveva investito il rider [aggiornamento delle 18:42] -