Torino | maresciallo condannato per violenza sessuale contro tre donne militari e ingiuria

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ai danni di tre giovania un sottoposto. Sono questi i reati per i quali stamattina il Tribunale dihaa due anni e quattro mesi di reclusione G.G.,ordinario, capo plotone e istruttore della “Brigata alpina Taurinense”. L’uomo, un torinese di 35 anni, era l’allenatore delle quattro persone offese che dovevano prepararsi ai campionati sciistici delle truppe alpine. Tra il gennaio 2017 e l’aprile 2018, nel corso delle esercitazioni a Sestriere, Oulx, Pragelato () e al Passo del Tonale (Brescia), “abusando della propria autorità e del proprio ruolo” palpeggiava le tre giovanie dava loro pacche sul sedere e baci non richiesti. Non solo: ilinsultava anche un giovane alpino di origine maghrebina chiamandolo con epiteti come “negro”, “spaccino”, “beduino” e frasi peggiori: “Perché canti l’inno ...

