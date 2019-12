Torino | Blitz della finanza | lavoratori trattati come schiavi

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unguardia diha svelato una realtà terribile su: trentaerano costretti a lavorareper 15 ore al giorno e pagati 5 euro. Li avevano resi quasi degli: un fratello (28 anni) e una sorella (26 anni) cinesi sono stati arrestati aper aver sfruttato un … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

petergomezblog : Torino, voto di scambio con la ‘ndrangheta: 8 arresti. Anche assessore regionale Rosso (FdI ex Forza Italia): “Sces… - NicolaMorra63 : Nihil novi sub sole! Pur di ottenere qualche voto in più per essere eletti, alcuni 'politici' purtroppo sarebbero… - TorinoNews24 : Operai schiavizzati a Torino – Pagati 30 centesimi all'ora, lavoravano al gelo. Blitz della Guardia di Finanza... -