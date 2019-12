Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Quasile cosiddette ‘’ in realtà eranoe killeraggi. Chieda e glielo dimostro”, “sono molto oltre. Sono zen”. Così l’ex ministro dei Trasporti Daniloin una intervista a La Verità. E aggiunge: “di meil. Ma come vede sono ancora qui. Vivo e vegeto” e “io dissidente? Sono imbroglioni o in malafede. Qualche topo si abitua a stare nel formaggio. Io sono uno che viene dal nulla. Ringrazio ogni giorno per quel che ha avuto, mi preoccupo solo di quel che posso dare”.E della storia della lavastoviglie dice: “Minero. Ma io non l’ho mai vista in vita mia: quell’appartamento non l’ho mai usato. Era già diventata una barzelletta quando ho scoperto che l’aveva presa addirittura Lunardi”, ...

HuffPostItalia : Toninelli: 'Le mie gaffe? Tutte fake news. Hanno fatto un tirassegno contro di me ma sono ancora vivo' - add966 : RT @LaVeritaWeb: L'ex ministro 5 stelle: «Il Movimento si è dato un'organizzazione più efficiente. Le mie gaffe? Costruite ad arte da un ki… - Simona53313767 : RT @LaVeritaWeb: L'ex ministro 5 stelle: «Il Movimento si è dato un'organizzazione più efficiente. Le mie gaffe? Costruite ad arte da un ki… -