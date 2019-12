Tiki Taka ritorna su Italia 1 e silura Antonio Cassano

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di martedì 24 dicembre 2019)non trova pace. La trasmissione targata Sport Mediaset e condotta da Pierluigi Pardo va verso l’ennesimo cambio di rete. A dispetto di quanto comunicato qualche giorno fa attraverso Publ, che informava del trasloco del talk sportivo dalla domenica di Canale 5 a quella di Rete 4, al ritorno nel 2020 andrà invece in onda, sempre in seconda serata, ogni lunedì su1. Il programma torna, dunque, dove è nato nel 2013 e dove ha iniziato la stagione in corso (fino al 20 ottobre 2019), prima di essere ‘promosso’ sulla rete ammiraglia nel dì di festa. Complice l’ennesima rivoluzione dei palinsesti Mediaset, che alla ripresa dopo le feste vedranno Live – Non è la D’Urso tornare ad occupare prima e seconda serata della domenica di Canale 5,verrà ricollocato il lunedì sera su1. L’ipotesi ...

Sport_Mediaset : Contatto #Matuidi-#LuisAlberto, @vieri_bobo: 'Rosso subito, Var da buttare via'. Bobo a @Tiki_Taka_real critica il… - AndreaR95100 : @Tiki_Taka_real @PIERPARDO Vergogna rimettete Cassano. - akille15 : Pronostici Number One -