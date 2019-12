Tifosi del Malmoe irrequieti | staccano anche il naso alla statua di Ibra

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Avrebbe bisogno di un mesetto di rodaggio Zlatanhimovic per riprendere il ritmo partita. Ma sta bene lo svedese, benissimo. Certamente meglio della sua, vandalizzata a più riprese daidel(la squadra che lo ha lanciato), che hanno completato l’opera devastatrice staccando pure il(di marmo) di, dopo avergli incellophanato la testa e tentato pure di segargli gli arti. Sono le veementi, e ingiustificate, scorie accumulate da una parte della tifoseria dopo che il loro ex idolo ha acquistato il 50% dell’Hammarby, club rivale delsenzasulla, ma con i piedi sempre camosciati nella versione reale. Lo svedese sta riflettendo sul suo futuro nella ricca residenza di Stoccolma. Il Milan gli ha lanciato un ultimatum, lui non ha fretta di scegliere e appare tutt’altro che convinto. Tra un po’ arriverà...

CarloCalenda : Matteo domanda secca: quali sono i valori fondamentali del cristianesimo? Quelli un tantino più forti della sola es… - DiMarzio : #LondonDerby, i tifosi del #Tottenham insultano #Rudiger durante #TottenhamChelsea. E il difensore del #Chelsea rea… - Vivo_Azzurro : #MadeInItaly???? #Azzurrini in #campionato??: #Esposito entra nella storia dell’Inter con la sue prima rete in #SerieA… -