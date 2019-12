The L Word | Generation Q sarà rinnovata? Kate Moennig ne è convinta | “Abbiamo ancora

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L'entusiasmo per il ritorno di The Lsullo schermo è ai massimi da mesi, e non soltanto fra i fan nostalgici che, a dieci anni dall'arrivo di Jenny Schecter a Los Angeles, aspettanouna serie tv altrettanto rappresentativa per la comunità queer. È anche in casa Showtime che l'esaltazione si mantiene inalterata a ormai tre settimane dal debutto di The LQ. Il revival della serie che, pur fra tanti difetti e con una certa miopia, ha messo per la prima volta al centro della storia un gruppo di donne LGBTQ non è un semplice ripescare dal cassetto dei ricordi. È la promessa mantenuta di riempire uno spazio di narrazione e rappresentazione rimasto vuoto per troppi anni. Con la speranza di aver appreso alcune importanti lezioni e poter così rettificare quegli errori che nei primi anni Duemila hanno limitato il potenziale della The Loriginale. Come si è ...

reddist92 : RT @Nino_TheBest: @stfpgg @GCasareale Certo, dopo le sconfitte... Quello che penso di Sarri lo penso e lo dico da 4-5 anni. Invece, quello… - Nino_TheBest : @stfpgg @GCasareale Certo, dopo le sconfitte... Quello che penso di Sarri lo penso e lo dico da 4-5 anni. Invece,… - linlei5211 : RT @E_Lightningit: Il vangelo di oggi - “L’opera nell’Età della Legge” La parola dello Spirito Santo -