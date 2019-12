The Gentlemen | un nuovo trailer del film con Matthew McConaughey

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) The, di cui è stato diffuso un, riporterà sul grande schermo il premio Oscar. Theha unche regala delle sequenze inedite del progetto diretto da Guy Ritchie che debutterà nei cinema americani il 24 gennaio. Il video mostra il personaggio affidato ache racconta una "storia" in cui spiega come è scoppiata una guerra tra due fazioni in opposizione. Spazio poi a sparatorie, omicidi, scontri fisici, scoppi di ira e molta ironia. Il cast del lungometraggio è composto da, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, e Hugh Grant. Theracconta la storia di Mickey Pearson, un americano che ha ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Gentlemen: nuovo trailer per la commedia action di Guy Ritchie - badtasteit : #TheGentlemen: il nuovo trailer del film di Guy Ritchie - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Gentlemen: Matthew McConaughey e Hugh Grant maestri del crimine nel nuovo trailer del film di Guy Ritc… -