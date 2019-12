Terzo caso di meningite nel Bergamasco | grave 36enne

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unresidente a Villongo (Brescia) è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Brescia per la terza infezione da Meningococco C che si è verificata nelle scorse settimane nella stessa cittadina e che ha portato alla morte di una 19enne. “Le analisi hanno confermato un nuovodi Sepsi da Meningococco C per un cittadino residente a Villongo. Abbiamo già avviato le profilassi ed estenderemo l’offerta vaccinale fino ai 50enni del paese,” spiegano l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera e il sindaco di Villongo, Maria Ori Belometti. “Oltre alle operazioni di profilassi antibiotica – aggiunge l’assessore Gallera – che hanno già coinvolto familiari e conoscenti, abbiamo deciso di estendere il piano di offerta vaccinale avviato a seguito dei primi due eventi: stiamo già procedendo a contattare ...

