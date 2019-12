Terremoto oggi in Italia 23 dicembre 2019 | | Scosse in tempo reale

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23Lista Ingv terremoti Ultima ora– Sono raccolte qui intutte le ultime notizie sullediindi, lunedì 23: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 07:13 – Nuova scossa in provincia di Macerata Una nuova scossa, stavolta di magnitudo 1.4, ha colpito la provincia di Macerata alle 07:13 di. Ilha avuto epicentro a 2 chilometri a Ovest del comune di Muccia, mentre l’ipocentro aveva una profondità di 7 chilometri. Anche in questo caso non è stato segnalato nessun danno a cose o ...

PadovanicNicola : RT @saveriolakadima: Frode a #Camerino. Fondi del sisma usati per comprare lingotti d'oro. #Terremoto #21Dicembre #Macerata Oggi su @ilmani… - infoitinterno : Terremoto oggi Frosinone M 2.0/ Ingv ultime scosse, tanti sismi nel centro Italia -