Terremoto Mugello | dichiarato lo stato d’emergenza nazionale | “la Regione si attiverà

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Ringrazio il Governo per averlodi emergenzaper il sisma che il 9 dicembre ha colpito i territori comunali di Barberino del, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio”: lo hail presidente Enrico Rossi, aggiungendo che “laToscana siimmediatamente per avviare la ricostruzione post sisma, così come indicato in seguito alla stima dei danni e delle necessità stilata insieme alla Città metropolitana, ai Comuni e a tutti gli enti coinvolti”.L'articololod’emergenza, “lasiimmediatamente” Meteo Web.

rep_firenze : Terremoto in Mugello, a Scarperia 39 sfollati e 27 case inagibili [aggiornamento delle 17:41] - zazoomblog : Terremoto nel Mugello: stato d’emergenza nazionale dichiarato dal governo - #Terremoto #Mugello: #stato - zazoomnews : Terremoto nel Mugello: stato d’emergenza nazionale dichiarato dal governo - #Terremoto #Mugello: #stato -