Tennis | Ranking ATP 23 dicembre 2019 | Rafael Nadal numero 1 | Berrettini ottavo Jannik

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Alla vigilia del Natale ilmondiale ATP non vede cambiamenti tra i primi dodici: eventuali avvicendamenti si registreranno con il nuovo anno. La sfida che genererà maggior interesse, ovviamente, riguarderà iluno, dove lo spagnolomantiene parte con 840 punti di vantaggio sul serbo Novak Djokovic. Top 12 ATP (al 23.12.) 1(Spagna) 9985 2 Novak Djokovic (Serbia) 9145 3 Roger Federer (Svizzera) 6590 4 Dominic Thiem (Austria) 5825 5 Daniil Medvedev (Russia) 5705 6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5300 7 Alexander Zverev (Germania) 3345 8 Matteo(Italia) 2870 9 Roberto Bautista Agut (Spagna) 2540 10 Gael Monfils (Francia) 2530 11 David Goffin (Belgio) 2335 12 Fabio Fognini (Italia) 2290 Sono otto gli italiani nei primi cento, con Matteoche ècon circa 600 punti di margine sul secondo azzurro, Fabio Fognini, 12°. ...

