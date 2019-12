TellTale Games cercherà di garantire ai suoi dipendenti un ambiente sano senza periodi di

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) All'inizio di quest'anno LCG Entertainment ha acquisito interamente tutti i beni di. La cattiva gestione, molti progetti aperti e il sovraccarico di lavoro da parte dei, hanno fatto sì che lo studio chiudesse. Ora LCG Entertainment ha creato un nuovo contratto per, che collaborerà nello sviluppo, tra le altre cose, di The Wolf Among Us 2.Il nuovo team manageriale, capitanato dal CEO Jamie Ottilie, è sicuro del futuro dello studio. Ottilie ha infatti dichiarato che tutti insieme stanno cercando di creare unin cui non siano necessaridi crunch. "Tutto ciò che possiamo fare è di agire subito. Siamo una nuova società con gestione e proprietà diverse, con un diverso approccio su come strutturare uno studio nel mercato di oggi"."Stiamo adottando un approccio misurato e metodico alla crescita, al fine die fornire un...

